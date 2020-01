Roma: De Priamo (Fd'I), tassista aggredito in servizio, solidarietà

- In merito alla notizia del tassista aggredito la notte tra venerdì e sabato a Roma, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio, Andrea De Priamo, ha dichiarato: "Come Fd'I esprimiamo solidarietà e vicinanza al 62enne tassista romano Roberto Chiacchierini, vittima di una vile aggressione, colpito al volto la scorsa notte da tre individui mentre era in servizio di lavoro". "Spiace dover apprendere episodi di questo genere, parliamo di una categoria spesso vittima di aggressioni e probabilmente servono misure volte a mettere in sicurezza chi svolge questo tipo di lavoro", conclude De Priamo. (Com)