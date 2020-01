Venezuela: ministro Esteri da stasera in visita a Teheran

- Il ministro degli Esteri venezuelano Jorge Arreaza sarà da stasera in visita in Iran. "Durante il suo soggiorno, Arreaza dovrebbe incontrare il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif e altri alti funzionari", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Abbas Mousavi, secondo cui Arreaza discuterà questioni di reciproco interesse con i funzionari iraniani. All'inizio di ottobre, Zarif aveva incontrato la sua controparte venezuelana a New York. (Brb)