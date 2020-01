Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEConferenza stampa di presentazione del palinsesto “I talenti delle donne”: un calendario lungo tutto il 2020 di iniziative multidisciplinari – dalle arti visive allo spettacolo dal vivo, dalla moda alle scienze – dedicate alle donne protagoniste nella cultura e nel pensiero creativo. Intervengono la vicesindaco Anna Scavuzzo, l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno e la delegata del Sindaco per le Pari opportunità di genere Daria Colombo.Palazzo Marino, Sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 11.30)L'assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani con Paolo Casserà, Ceo di WePlanet e i promotori dell'evento "WePlanet: 100 Globi per un futuro sostenibile", posa il primo dei 100 globi d'artista che invaderanno le strade e le piazze della città, dal 12 aprile al 21 giugno.Piazza della Scala (ore 12)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran intervengono all'incontro pubblico promosso da FS Sistemi Urbani in collaborazione con Comune di Milano e Regione Lombardia sull'avanzamento del progetto di rigenerazione degli scali ferroviari.Scalo porta romana, via Lorenzini 3 (ore 13, accredito dalle ore 12.30) (segue) (Rem)