Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, partecipa, in occasione del XX Giorno della Memoria, alla testimonianza di Liliana Segre, introdotta da Ferruccio De Bortoli. L'evento è promosso dall'associazione Figli della Shoah.Teatro degli Arcimboldi, viale dell'innovazione 20 (ore 10.30)Gli assessori regionali Riccardo De Corato (Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale) e Silvia Piani (Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità) partecipano alla Giornata regionale della Polizia Locale.Castello Visconteo, viale IX febbraio 35, Pavia (ore 11)Il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, insieme all'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, partecipa alla conferenza stampa di presentazione e sottoscrizione del Protocollo d'Intesa del progetto per la diagnosi precoce del virus dell'Epatite C.Assolombarda Monza e Brianza, via Petrarca 10, Monza (Ore 11)Il Presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, interviene alla cerimonia di consegna dei premi _"Ufficio stampa di eccellenza 2019"_, promossa dal GUS (Gruppo Uffici Stampa) dell'Associazione Lombarda Giornalisti.Palazzo Pirelli, sala Stampa aula consiliare, via Fabio Filzi 22 (ore 11.30)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore alle infrastrutture e trasporti Claudia Maria Terzi intervengono all'incontro pubblico promosso da FS Sistemi Urbani in collaborazione con Comune di Milano e Regione Lombardia sull'avanzamento del progetto di rigenerazione degli scali ferroviari.Scalo porta romana, via Lorenzini 3 (ore 13, accredito dalle ore 12.30) (segue) (Rem)