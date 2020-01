Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaVARIEIl ministro all'istruzione Lucia Azzolina partecipa alla testimonianza di Liliana Segre, introdotta da Ferruccio De Bortoli. L'evento è promosso dall'associazione Figli della Shoah.Teatro degli Arcimboldi, viale dell'innovazione 20 (ore 10.30)Presentazione Focus Ancma. Presenti, tra gli altri, Paolo Magri, presidente di Confindustria Ancma, l'assessore alla mobilità del comune di Milano, Marco Granelli, e Roberto Traversi, sottosegretario al ministero delle infrastrutture e dei trasportiAnci Lombardia, via Rovello 2 (ore 11)Il Vice Ministro dell’Interno, Matteo Mauri, si reca a Como per una riunione sulla sicurezza in Prefettura e in alcuni comuni della provincia per incontrare sindaci e amministratori del territorio.Prefettura Como, via Volta 50 (ore 10)Comando vigili del fuoco, via Valleggio 15 (ore 12,30)Incontro tra il Ministro dell'ambiente Sergio Costa e l'assessore regionale all'ambiente e clima Raffaele Cattaneo per la qualità dell'ariaPrefettura, corso Monforte 31 (ore 12.30)Carlo De Vito, Presidente FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane), Umberto Lebruto, Amministratore Delegato e Direttore Generale FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane) intervengono all'incontro pubblico promosso da FS Sistemi Urbani in collaborazione con Comune di Milano e Regione Lombardia sull'avanzamento del progetto di rigenerazione degli scali ferroviari.Scalo porta romana, via Lorenzini 3 (ore 13)MONZAPrimo giorno della distribuzione della "Borraccia Ecologica Mia" nelle scuole di Monza, che interesserà 10.700 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie, della città di Monza. Il primo giorno presenti il Sindaco Dario Allevi, il Presidente di ACSM AGAM Paolo Busnelli e il Presidente di Brianzacque Enrico Boerci.Scuola media Pertini, via Gentili 20 (ore 9)Scuola primaria Manzoni, via Mameli 18 (ore 10) (Rem)