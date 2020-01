Libia: Conte, nominati membri del Comitato militare congiunto per monitoraggio tregua

- Sono stati nominati i membri del Comitato militare congiunto “5+5”, incaricato di monitorare il cessate il fuoco in Libia. È quanto afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter a margine della conferenza di Berlino sulla Libia, in corso presso la Cancelleria federale. Il gruppo dovrebbe essere formato dai cinque membri espressi dal Governo di accordo nazionale libico (Gna) e altri cinque nominati dall'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). (Geb)