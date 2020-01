Libia: Merkel, convenuto su un programma completo per risolvere la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi che hanno partecipato oggi alla Conferenza di Berlino hanno convenuto su un programma completo per risolvere la crisi in Libia. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Angela Merkel, nel corso della conferenza stampa conclusiva della riunione tenutasi oggi nella sede della Cancelleria tedesca. “La Conferenza di Berlino ha un ruolo importante negli sforzi delle Nazioni Unite volti a risolvere la crisi”, ha detto Merkel. "Abbiamo avuto consultazioni molto intense qui a Berlino. E siamo riusciti a dare un contributo e un nuovo impulso al processo politico in Libia, per portare la pace nel paese e al popolo libico“, ha dichiarato Merkel. Secondo il cancelliere tedesco “il documento sulla Libia concordato oggi a Berlino e che dovrà essere approvato anche dal Consiglio di sicurezza dell’Onu diventerà parte del processo volto a trovare una soluzione politica alla crisi”. I rappresentanti delle parti libiche in conflitto hanno convenuto sulla necessità di formare una commissione composta di cinque rappresentanti per parte e hanno indicato i nomi delle personalità che la comporranno, ha spiegato il cancelliere. “I paesi partecipanti alla Conferenza di Berlino hanno inoltre concordato sul fatto che l’embargo sulle armi in Libia debba essere rispettato”, e "a non fornire alcun ulteriore supporto alle parti in conflitto, inteso come assistenza militare. Pertanto l'embargo e il cessate il fuoco saranno rispettati", ha concluso Merkel. (Geb)