Libia: Salamé, Consiglio di sicurezza Onu attui quanto concordato oggi a Berlino

- La Conferenza di Berlino sulla crisi libica può dare una “spinta” per proseguire gli sforzi volti a risolvere la crisi libica, ma ora spetta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al Comitato di follow-up attuare quanto concordato oggi. Lo ha detto oggi l’inviato delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, nella conferenza stampa conclusiva dell’evento organizzato in Germania. “Abbiamo lavorato duro per arrivare qui. In questi nove mesi di guerra la missione non ha mai lasciato la Libia. La maggior parte delle missioni diplomatiche se ne sono andate, ma noi siamo rimasti e abbiamo fatto molto anche dal punto di vista umanitario, oltre che politico”, ha detto ancora Salamé. “Oggi è stato un grande giorno per darci morale e spinta per andare avanti. Credo che il Consiglio di sicurezza e il comitato di follow up saranno dalla nostra parte per attuare quanto concordato oggi”, ha detto ancora Salamé. (Res)