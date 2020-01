Libia: Pompeo, ora spetta ai libici decidere il loro futuro

- È giunto il momento che siano i libici a decidere il loro futuro. È quanto si legge in un tweet del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, mentre sono in corso i lavori della Conferenza sulla Libia di Berlino. Pompeo ha auspicato che il futuro del paese sia “libero dalla violenza alimentata da attori esterni”. “Esortiamo tutte le parti a cogliere questa opportunità, attraverso la mediazione delle Nazioni Unite, per affrontare le questioni politiche, economiche e di sicurezza che sono fonte di divisione”, ha scritto il capo della diplomazia statunitense sul suo account ufficiale. (Geb)