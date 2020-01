Sanremo: Sardone (Lega), Cally oltraggia donne. Festival non dia spazio a certi messaggi

- "La presenza di Junior Cally a Sanremo rappresenterebbe uno dei punti più bassi nella storia del glorioso Festival di Sanremo. Non abbiamo bisogno di cantanti che lanciano messaggi vergognosi incitando femminicidio, stupro e violenza. Mi chiedo dove siano i paladini del linguaggio corretto, giornaloni e radical chic sempre pronti a puntare il dito. Serve una mobilitazione per impedire di far salire sul palco di Sanremo chi promuove tali messaggi: contro la violenza sulle donne è necessario dare vita a un fronte comune, senza se e senza ma. Come potremmo da una parte portare avanti importanti battaglie come il codice rosso e normative più stringenti sullo stalking, per poi dare spazio davanti a milioni di ascoltatori a chi produce canzoni che veicolano messaggi di odio e violenza? La Rai, servizio pubblico spesso attento alla tematica delle violenze sulle donne, prenda una posizione netta escludendo il rapper". Lo ha dichiarato in una nota Silvia Sardone, europarlamentare della Lega. (Ren)