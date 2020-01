Gregoretti: Perilli (M5S), Salvini contraddittorio

- “Salvini è in evidente difficoltà: un giorno cerca di evitare il processo scrivendo nelle sue memorie difensive che sul caso Gregoretti agiva insieme a tutto il governo, e pochi giorni dopo ordina ai suoi di votare per farlo mandare a processo. Un atteggiamento a dir poco contraddittorio che svela l’unica volontà del leader leghista: quella di rimanere al centro dell’attenzione mediatica. E mentre lui dice tutto e il suo contrario per guadagnarsi ogni giorno una nuova tribuna elettorale, noi con Luigi Di Maio siamo al lavoro per risolvere i problemi degli italiani e tutelare gli interessi del nostro Paese nel mondo. A partire dalla difficile partita sulla Libia che si sta giocando in queste ore a Berlino e nella quale abbiamo riguadagnando un ruolo diplomatico di primo piano a difesa della pace e della stabilità nel Mediterraneo”. Lo ha dichiarato il senatore Gianluca Perilli, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama. (Ren)