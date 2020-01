Libia: Pompeo chiede meccanismo di monitoraggio efficace

- Oltre al cessate il fuoco, mediato da Russia e Turchia, in Turchia deve essere attuato “un efficace meccanismo di monitoraggio”. È quanto affermato dal segretario di Stato degli Usa, Mike Pompeo, durante un incontro con il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, tenuto a margine della conferenza di Berlino sulla Libia, in corso oggi presso la Cancelleria federale. Sulla proposta di un meccanismo di monitoraggio per la Libia, Stati Uniti e Turchia “concordano”, ha affermato Pompeo in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Geb)