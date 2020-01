Calabria: Anas, traffico rallentato sulla statale Jonica per incidente a Casignana

- Il traffico lungo la strada statale 106 "Jonica" è temporaneamente rallentato all'altezza del km 82,300, a Casignana (RC), a causa di un sinistro nel quale sono rimasti coinvolti un motociclo e un'autovettura. Nell'incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento, uno degli occupanti dei mezzi coinvolti è deceduto. Lo ha reso noto l'Anas con un comunicato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (Ren)