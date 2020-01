Libia: Erdogan e Sarraj discutono di un cessate il fuoco a Tripoli

- Il capo del Consiglio presidenziale della Libia, Fayez al Sarraj, e il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, hanno discusso oggi a Berlino degli sforzi per mantenere il cessate il fuoco a Tripoli. L’incontro è avvenuto a margine della Conferenza internazionale sulla crisi libica in corso in Germania sotto l’egida delle Nazioni Unite. "Sarraj ed Erdogan si sono incontrati oggi a Berlino nel quadro delle consultazioni e del coordinamento in merito alle questioni da discutere alla Conferenza di Berlino, che cerca di trovare soluzioni alla crisi libica", riferiscono i media libici vicino al Gna.(Lit)