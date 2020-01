Libia: Erdogan, Haftar ponga fine alle ostilità

- Il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar, deve porre fine alle ostilità che sta conducendo dal 4 aprile scorso contro il governo di accordo nazionale libico, presieduto da Fayez al Sarraj. È quanto ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, a margine della conferenza di Berlino sulla Libia in corso presso la Cancelleria federale. Per Erdogan, Haftar “deve porre fine al suo comportamento aggressivo affinché possano iniziare le altre fasi del processo politico” in Libia. (Geb)