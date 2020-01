Libia: Macron, Onu deve negoziare cessate il fuoco senza imporre condizioni

- Le Nazioni Unite devono negoziare il cessate il fuoco in Libia “senza imporre condizioni” alle parti in conflitto e “deve finire immediatamente la presenza di combattenti stranieri” nel paese. È quanto affermato dal presidente francese, Emmanuel Macron, a margine della conferenza sulla Libia in corso presso la Cancelleria federale, sotto l'egida dell'Onu. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Zdf”.(Geb)