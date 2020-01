Libia: Conferenza di Berlino, dichiarazione finale sarebbe stata approvata

- Sarebbe stata approvata la dichiarazione finale della conferenza di Berlino sulla Libia, in corso oggi presso la Cancelleria federale. Inoltre, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, con il suo ministro degli Esteri Heiko Maas, il cancelliere Angela Merkel potrebbe incontrare di nuovo in colloqui separati il presidente del governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, e il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico, il generale Khalifa Haftar. Secondo alcune indiscrezioni, durante le discussioni odierne, la Russia avrebbe richiesto che, nella dichiarazione finale di Berlino, venisse inserito un più forte riferimento al cessate il fuoco in Libia che Mosca ha mediato con la Turchia. La bozza conclusiva che “Agenzia Nova” ha potuto vedere in anteprima giovedì 16 gennaio accennava alla “notevole riduzione della violenza dal 12 gennaio” e ai “negoziati intrapresi a Mosca il 14 dello stesso mese, che mirano ad aprire la strada per un cessate il fuoco". (Geb)