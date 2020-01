India: non ci sarà incontro con ministro Commercio malese a margine del Forum di Davos

- Il ministro del Commercio indiano Piyush Goyal non incontrerà la sua controparte malese Darell Leiking a Davos la prossima settimana a causa del suo programma rigoroso: lo ha detto oggi un funzionario del ministero del Commercio indiano. L'India, a maggioranza indù, ha ripetutamente criticato il primo ministro malese Mahathir Mohamad che si è pronunciato contro la nuova legge sulla cittadinanza ritenuta dagli oppositori discriminatoria nei confronti dei musulmani. La Malesia, paese a maggioranza musulmana, è il secondo maggiore produttore ed esportatore di olio di palma e le restrizioni indiane imposte la scorsa settimana sono state considerate una rappresaglia per le critiche di Mahathir a Nuova Delhi. Un portavoce del governo malese aveva ipotizzato venerdì un incontro tra i ministri del Commercio di India e Malesia a margine dell'incontro annuale del World Economic Forum a Davos, in Svizzera. Ma il funzionario del ministero del commercio indiano, che ha affermato di parlare a nome del ministero, ha dichiarato che non è stato pianificato alcun incontro. (Inn)