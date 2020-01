Milano: De Corato a commemorazione Jan Palach, chiediamo monumento a sua memoria

- L'assessore regionale alla sicurezza Riccardo De Corato ha partecipato questo pomeriggio in via Jan Palach, insieme a Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia, e a Francesco Rocca, presidente della commissione sicurezza del Municipio 4 e responsabile di Gioventù Nazionale di Milano, alla commemorazione della morte del giovane patriota cecoslovacco che si diede fuoco il 16 gennaio 1969 in piazza San Venceslao a Praga per protestare contro l'invasione sovietica nel suo Paese. "Già nel 2009, chiesi che gli venisse dedicata una via, eliminando l'intitolazione di via Leningrado, in quanto residuo di un passato da dimenticare - ha dichiarato De Corato - Oggi, assieme ai ragazzi di Gioventù Nazionale ho voluto rendere onore a un patriota che ha sacrificato la sua vita per svegliare la coscienza dei suoi connazionali contro l'occupazione dell'URSS". "Per valorizzare la memoria di Jan Palach, ho chiesto che venga eretto un monumento – ha aggiunto Francesco Rocca – al centro dello slargo della via a lui dedicata".(com)