Craxi: Istituto Friedman, verità storica sta prevalendo

- “Nel giorno del 20esimo anno dalla scomparsa di Vostro Padre, io e l’Istituto Milton Friedman, teniamo particolarmente a farVi pervenire questo nostro messaggio di vicinanza e ricordo. Per noi, liberali e liberisti, Bettino Craxi non rappresenta tanto un riferimento politico, quanto uno statista, il fautore di un periodo economico virtuoso, di una qualità umana e politica sempre più rara, il simbolo e la più importante vittima della cattiva giustizia del nostro malridotto Paese. Non abbiamo condiviso molte scelte politiche di vostro Padre, abbiamo combattuto e combattiamo molte sue idee, ma in questo giorno di ricordo non possiamo esimerci da esprimere tutti i nostri apprezzamenti per l’Uomo, nonché, ancora una volta, il nostro sgomento verso un’Italia che non ha saputo difendere la libertà di uno dei suoi più grandi leader, consegnando troppo potere ad una giustizia, dimostratasi presto ingiusta e faziosa. La storia sta già rendendo a Vostro Padre la verità e la giustizia che merita e noi, come sempre più italiani, saremo sempre al vostro fianco per ripristinare la verità storica sul capitolo più doloroso dell’età repubblicana moderna”. Così Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell'Istituto Milton Friedman, in una lettera indirizzata a Stefania e Bobo Craxi, in occasione dei 20anni dalla scomparsa del Padre, Bettino Craxi.(Ren)