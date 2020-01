Egitto: Pompeo ad Al Sisi, “indignati per l'inutile e tragica morte in carcere di un cittadino Usa”

- Il segretario di Stato Usa, Michael R. Pompeo, ha espresso al presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi la sua “indignazione” per “l’inutile e tragica morte del cittadino americano Moustafa Kassem detenuto in Egitto”. Lo ha reso noto Morgan Ortagus, portavoce del Dipartimento di Stato. L’incontro di Pompeo con con il capo dello Stato dell’Egitto si è tenuto oggi a Berlino a margine della Conferenza internazionale sulla Libia. “Per quanto riguarda la Libia, il segretario e il presidente Al Sisi hanno concordato sull'urgente necessità di un cessate il fuoco duraturo e di un ritorno a un processo politico facilitato dalle Nazioni Unite. Pompeo ha sottolineato l'impatto destabilizzante dell'interferenza straniera in Libia”, ha aggiunto Ortagus. Padre di due figli, 64 anni, cittadino egiziano-statunitense di New York, Kassem è morto lunedì 13 gennaio dopo sei anni di detenzione. Era stato arrestato nell’agosto 2013, nei giorni della strage di Rabaa (circa mille sostenitori dei Fratelli musulmani uccisi a un mese dal golpe di al-Sisi) e condannato a 15 anni. (Cae)