Libia: Conte, lavoriamo per efficace cessate il fuoco

- Alla conferenza di Berlino sulla Libia, in corso presso la Cancelleria federale, “lavoriamo per un efficace cessate il fuoco e per alimentare un processo politico in modo da rilanciare le funzioni del Consiglio presidenziale libico e del Governo libico per una stagione di riforme che riguardino il piano politico-istituzionale, economico, di sicurezza”. È quanto afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine delle conferenza di Berlino, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (Geb)