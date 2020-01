Cina: approvati progetti nel 2019 per un valore di 195 miliardi di dollari

- La Cina ha approvato 157 progetti di investimento in immobilizzazioni nel 2019, per un valore complessivo di 195 miliardi di dollari. La portavoce della Commissione per lo sviluppo e la riforma nazionale Meng Wei ha dichiarato in una conferenza stampa che l'economia cinese ha le basi per continuare a funzionare stabilmente nel 2020. (Cip)