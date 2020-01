Albania: ambasciatore Ue Soreca, 2020 sarà un anno importante per Tirana (2)

- L'ambasciatore ha parlato della Conferenza dei donatori organizzata per aiutare il paese balcanico dopo il sisma dello scorso novembre. "La Commissione europea ha annunciato come primo impegno lo stanziamento di 15 milioni di euro dal fondo di vicinato per sostenere immediatamente il popolo albanese e ha anche deciso di organizzare una conferenza dei donatori, che si terrà il 17 febbraio, presso la sede della Commissione europea a Bruxelles. Oltre 140 paesi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali, esponenti del settore privato e rappresentanti della società civile saranno invitati alla conferenza di alto livello", ha affermato l'ambasciatore Soreca. (Alt)