Venezuela: leader opposizione Guaidò incontrerà Pompeo in Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione venezuelana Juan Guaidó è in Colombia per partecipare al fianco del segretario di Stato statunitense Mike Pompeo a una riunione regionale antiterrorismo. Lo riferisce "ABC News". È la seconda volta che Guaidó ha sfidato un divieto di viaggio imposto dalla corte suprema del Venezuela e ha lasciato il paese. Da Bogotà, Guaidó ha in programma di viaggiare in altri paesi, tra cui gli Stati Uniti e l'Europa. Nel suo ruolo di presidente dell'Assemblea nazionale, Guaidó è riconosciuto come legittimo leader del Venezuela dagli Stati Uniti e da oltre 50 nazioni che non riconoscono la rielezione del leader socialista Nicolás Maduro. Sempre secondo "ABC News", l'incontro previsto per domani nella capitale colombiana di Bogotà includerà Pompeo e ministri degli Esteri di diverse nazioni dell'America latina per discutere di come tagliare i finanziamenti e le attività dei gruppi regionali e globali designati come organizzazioni terroristiche, come Hezbollah sostenuto dall'Iran. (Brb)