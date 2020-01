Fisco: Gelmini (FI), per serio taglio al cuneo fiscale occorrono 10-15 miliardi

- "E' in atto un processo di 'grillinizzazione' del Pd. Da Ilva, Alitalia, alle concessioni autostradali fino al reddito di cittadinanza e quota cento. Pur di difendere la poltrona i democratici hanno rivisto la propria posizione su tutti questi temi, accettando ogni genere di follia proposta dall'alleato". Cosi Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "Libero". "Anche sul cuneo fiscale: per fare un taglio serio ci vorrebbero 10-15 miliardi, altrimenti è una presa in giro. Perché non destinano le risorse impiegate nel reddito di cittadinanza? La risposta è semplice: perché questo governo mantiene i nullafacenti e tartassa lavoratori e imprese", ha aggiunto.(Ren)