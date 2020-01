Sanremo: Panza (Lega), Junior Cally non è cultura ma una vergogna

- “È sconcertante che un personaggio che esalta femminicidio, stupro e violenza nelle proprie canzoni possa stare sul palcoscenico del festival della canzone italiana, per esibirsi in prima serata al fianco dei big della musica di fronte a milioni di persone, famiglie, giovani, bambini. È questo il genere di messaggio che si vuole trasmettere agli italiani, attraverso il servizio pubblico? Sono senza parole. La presenza sul palco di Junior Cally sarebbe un’offesa nei riguardi delle donne e di tutte le vittime di femminicidio e violenze: questa non è arte né cultura, ma una vergogna”. Lo ha dichiarato in una nota Alessandro Panza, europarlamentare della Lega, componente commissione Cultura al Parlamento Europeo. (Ren)