Turismo: sottosegretario Orrico, flussi visitatori italiani in Albania in costante crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I flussi di turisti italiani verso l'Albania mostrano una costante tendenza al rialzo, che contribuisce in modo significativo al rafforzamento della partnership tra i due paesi. Lo ha detto il sottosegretario di Stato del ministero per i Beni e le attività Culturali e il Turismo, Anna Laura Orrico, all'agenzia di stampa albanese “Ata”. "Certamente l'Albania è una destinazione molto attraente. Offre una bellezza pittoresca e una natura meravigliosa. I paesaggi mostrano somiglianze morfologiche con l'Italia meridionale. I due paesi sono in armonia tra loro", ha detto Orrico. La regione del Mediterraneo è considerata di grande importanza, è stata influenzata e plasmata da una cultura millenaria, e attraverso il patrimonio culturale è possibile sviluppare un vasto numero di traiettorie turistiche per promuovere destinazioni turistiche in entrambi i paesi, ha spiegato inoltre il sottosegretario. "Albania e Italia condividono somiglianze storiche e culturali e penso che sia necessario sviluppare rapporti di gemellaggio e partenariato con le città albanesi, per condividere e scambiare informazioni con l'obiettivo di promuovere il turismo”, ha aggiunto Orrico. (Alt)