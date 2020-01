Gregoretti: Gelmini (FI), maggioranza voleva cambiare calendario per esigenze politiche

- "La sinistra perde il pelo ma non il vizio. Continua a percorrere la scorciatoia giudiziaria per abbattere l'avversario politico. Oggi è Salvini, ieri era Berlusconi". Cosi Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista a "Libero". "La presidente Casellati - ha chiarito Gelmini - è inattaccabile, sta svolgendo il suo ruolo con equilibrio. Il Senato aveva già deciso la data del voto in Giunta sul caso Gregoretti, lei ha evitato che si piegasse il calendario alle esigenze politiche di una parte. E mi domando: se la sinistra davvero pensa che Salvini sia un sequestratore di persone, perché non vogliono votare subito?". (Ren)