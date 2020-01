Sanremo: Pucciarelli (Lega), violenze non sono canzonette. Cully offende civiltà

- "Nessuno spazio a chi si fa beffe della violenza sulle donne, anzi, ne approfitta per scrivere le sue “canzoni”, e per divulgarle senza rispetto e senza coscienza. Nessuna platea a chi, dal palcoscenico più famoso del nostro Paese, a cui milioni di famiglie guardano per trascorrere ore spensierate e in serenità, pensa impunemente di propinarci la sua “arte”. Sappia, questo signore, che le botte, i lividi, i soprusi e le umiliazioni sono cose sciaguratamente reali e ancora troppo diffuse nella nostra società, non sono invenzioni da canzonette. Ci sono madri, mogli, sorelle, che hanno perso la vita per colpa di mostri imbevuti di questa barbara cultura di supremazia. La Rai e la direzione artistica riflettano e non consentano una cassa di risonanza a chi mortifica la civiltà”. Così la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli, presidente della commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti umani.(Ren)