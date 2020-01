Sanità: Nevi (FI), plauso a struttura cardiologia Terni per risultati ottenuti

- "Ho letto con molto interesse, da cittadino prima che da esponente politico, la grande novità che arriva dalla mia città, Terni, che riguarda una scoperta importantissima per la prevenzione alle malattie coronariche, dovuta ad uno studio tutto italiano in cui ha partecipato l'università 'La Sapienza' di Roma e l'Emodinamica di Terni diretta dal professor Marcello Dominici. Ritengo questo un importante passo avanti nel mondo della ricerca per la salute di migliaia di cittadini che ogni vengono colpiti da ictus e infarto del miocardio. Voglio rivolgere un plauso alla struttura cardiologia dell'ospedale di Terni per questo risultato ottenuto. Nei mesi scorsi, in occasione dell'elezione del nuovo Rettore, ho avuto modo di sottolineare l'importanza della creazione dei centri di alta specialità nel polo ternano dell'Università e credo che, anche alla luce di queste notizie, ci debba essere quello sforzo comune per far sì che si rinnovi quell'integrazione tra Università e Azienda Ospedaliera utile per la formazione e per la ricerca". Lo ha scritto, in una nota, Raffaele Nevi, deputato umbro di Forza Italia. (Ren)