Libia: Al Sarraj, Haftar deve ritirare le truppe

- Il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar, “deve ritirare le truppe”, che dal 4 aprile scorso conducono un'offensiva contro Tripoli. È quanto affermat dal presidente del governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, durante un incontro con il capo dello Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, a margine della conferenza di Berlino sulla Libia in corso oggi presso la Cancelleria federale. Come riferisce l'emittente televisiva tedesca “Zdf”, Al Sarraj ed Erdogan hanno discusso del cessate il fuoco in Libia, mediato da Russia e Turchia nella scorsa settimana. Secondo il presidente del governo di accordo nazionale libico, “il successo della tregua dipenderà dal fatto che le forze di aggressione siano pronte a ritirarsi”. (Geb)