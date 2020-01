Libia: Guterres, fare tutto il possibile per prevenire una guerra civile su vasta scala

- Servono misure immediate per prevenire una guerra civile su vasta scala in Libia. È quanto affermato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, a margine dei lavori della Conferenza di Berlino sulla Libia. Guterres ha osservato che durante il conflitto oltre 170 mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case e che oltre 220 scuole a Tripoli sono state chiuse, privando a 116 mila bambini della possibilità di studiare. Il segretario generale delle Nazioni Unite ha osservato che migranti e rifugiati "continuano a soffrire in condizioni terribili". "Questa terribile situazione non può continuare", ha detto Guterres. (segue) (Geb)