Libia: Guterres, fare tutto il possibile per prevenire una guerra civile su vasta scala (2)

- Secondo il segretario generale delle Nazioni Unite, la Libia è coinvolta in un conflitto profondo e distruttivo, che coinvolge un numero crescente di attori esterni. Secondo Guterres, questo conflitto "potrebbe portare a un incubo a livello umanitario" e rendere il paese diviso per sempre. "Per i paesi vicini alla Libia - in particolare il Mediterraneo meridionale e la regione del Sahel - le conseguenze sono ovvie e tangibili: l’aumento della minaccia del terrorismo, della tratta di esseri umani e del traffico di droga e armi", ha affermato Guterres. (Geb)