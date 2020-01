Sanremo: Tovaglieri (Lega), Junior Cally non degno di partecipare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chi veicola testi come quelli di Junior Cally non merita alcuna ribalta e non è degno di partecipare al Festival di Sanremo. Ci impegniamo tutti per campagne di sensibilizzazione volte a diffondere la cultura del rispetto delle donne e delle pari opportunità, e poi la Tv pubblica manda in onda l’autore di canzoni che diffondono odio e violenza in modo così becero e gratuito? Questa non è arte, né libertà di espressione: qui si promuove una cultura della prevaricazione che è da combattere e da sradicare, in particolare nelle giovani generazioni. E lo si fa dal pulpito pagato dai cittadini italiani con il canone Rai. Mi aspetto una ferma presa di posizione e di distanze nei confronti di questo personaggio”. Lo ha dichiarato in una nota Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, componente della commissione FEMM del Parlamento Europeo. (Ren)