Grecia-Turchia: viceministro russo Bogdanov, Atene e Ankara risolvano problemi col dialogo

- La Grecia e la Turchia dovrebbero risolvere le loro tensioni nel Mar Egeo attraverso il dialogo. Lo ha detto domenica il viceministro degli Esteri e inviato presidenziale russo per il Medio Oriente e l'Africa, Mikhail Bogdanov, a margine dei lavori della Conferenza di Berlino sulla Libia. "Riteniamo che questo difficile problema debba essere risolto attraverso il dialogo", ha detto ai giornalisti Bogdanov, in riferimento all’accordo sui confini marittimi siglato da Turchia e dal Governo di accordo nazionale libico guidato da Fayex al Serraj. L’intesa è stata aspramente criticata dalla Grecia, in quanto ritenuta una violazione della propria sovranità.(Res)