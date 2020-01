Sanremo: componenti Lega commissione femminicidio, nessuno spazio a chi sfrutta violenza su donne

- “Giù dal palco di Sanremo Junior Cally, nessun spazio a chi farnetica, a chi per un uso squisitamente commerciale, non si ferma nemmeno davanti al dolore di tante donne che non si sono potute difendere, pagando con la propria vita, e di tantissime altre che quotidianamente vivono il calvario e non riescono a svincolarsi da chi le considera solo un oggetto. La Rai e Amadeus rispondano alle donne con un atto di coraggio e di implicite scuse dopo una gaffe simile: nessuno spazio a chi umilia le donne”. Così il senatore della Lega Gianfranco Rufa, segretario della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, insieme ai senatori Marzia Casolati e Pietro Pisani, componenti Lega in commissione. (Ren)