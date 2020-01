Libia: ministro Esteri tedesco Maas, il paese è parte del vicinato europeo

- La Libia è “parte del nostro vicinato europeo” e nel paese è in corso “una brutale guerra per procura, con Turchia, Russia, Egitto ed Emirati Arabi Uniti tra i soggetti coinvolti”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durante un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild” nella giornata di oggi, in cui Berlino è in corso la conferenza internazionale sulla Libia, iniziativa del governo federale sotto l'egida dell'Onu. Secondo Maas, “le parti della guerra civile in Libia possono combattersi soltanto perché ricevono sostegno militare dell'esterno”. Affinché la Libia non diventi “la nuova Siria, dobbiamo fermare tutto questo”, ha aggiunto il ministro degli Esteri tedesco. Per Maas, la guerra Libia costituisce anche una minaccia per l'Ue, favorendo l'immigrazione illegale. “I profughi stanno già arrivando dalla Libia attraverso il Mediterraneo, più a lungo dura il conflitto in Libia, meno possiamo controllare i movimenti migratori”, ha evidenziato il capo della diplomazia tedesca. Secondo Maas, “è possibile impedire alle attività dei trafficanti di esseri umani di funzionare soltanto se vi sono strutture statali funzionanti” in Libia. (Geb)