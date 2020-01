Trasporti: Mulè (FI), rete autostradale in condizioni critiche

- "La rete autostradale italiana è in condizioni di forti criticità. A sottolinearlo è Placido Migliorino, il super commissario del ministero dei Trasporti incaricato di svolgere una mappatura delle barriere autostradali (guardrail e new jersey) su tutto il territorio nazionale per verificarne lo 'stato di salute'. I risultati ovviamente sono impietosi. Peccato che Forza Italia lo urli da mesi: è del marzo 2019 una mia interrogazione all'allora ministro Toninelli in merito alle tempistiche di divulgazione dei risultati prodotti dall'attività ispettiva e di controllo autorizzata dal ministero e alle iniziative che Toninelli intendesse assumere per rendere più sicura la circolazione su strade e autostrade. Fu un clamoroso buco nell'acqua che purtroppo oggi fa risuonare il mantra del 've l'avevamo detto', ma se in gioco c'è la sicurezza dei cittadini queste parole sono una sconfitta per tutti". Così in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. (Ren)