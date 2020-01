Sicurezza Roma: Raggi, controlli nei luoghi della movida, grazia a lavoro Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli a tappeto nei luoghi della movida romana messi in campo dalla Polizia locale di Roma Capitale. A sottolineare i risultati, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che su Facebook commenta: "Anche questo fine settimana la Polizia locale di Roma Capitale ha effettuato oltre 5mila controlli dal centro storico all’Ostiense, da piazza Bologna alle zone dell'Eur, Ponte Milvio e nelle aree limitrofe alle stazioni Termini, Ostiense e Tiburtina". "Sono state compiute numerose verifiche a contrasto della vendita e somministrazione di alcolici ai minorenni. Controlli che, in un caso - scrive Raggi - hanno portato all’avvio delle procedure per la chiusura dell'attività, a causa delle violazioni riscontrate. Per garantire la sicurezza sulle nostre strade la Polizia ha impiegato pattuglie in varie zone di Roma e su strade ad alto scorrimento: circa 250 i conducenti sanzionati per eccesso di velocità. Inoltre, sono state elevate oltre 1.300 multe per violazioni al codice della strada, con più di 120 rimozioni per intralcio alla circolazione. Venti, invece, le sanzioni per mancato rispetto delle norme anti-alcol, previste dal regolamento di Polizia urbana. Come sempre ringrazio gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, impegnati ogni giorno per tutelare la sicurezza dei cittadini e il decoro della nostra città". (Rer)