Cina: piano per ridurre l'uso di plastica entro il 2025

- La Cina ha pubblicato oggi un piano per vietare o ridurre significativamente la produzione e l'uso di prodotti di plastica ecologici nei prossimi cinque anni per contenere l'inquinamento. Il paese vieterà o limiterà gradualmente la produzione, la vendita e l'uso di alcune materie plastiche promuovendo al contempo le loro alternative degradabili e riciclabili, secondo un documento rilasciato dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (Ndrc) e il ministero dell'ecologia e dell'ambiente. (segue) (Cip)