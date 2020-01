Cina: piano per ridurre l'uso di plastica entro il 2025 (3)

- Il documento ha inoltre ribadito i divieti sulla produzione e l'uso di sacchetti di plastica sottili e pellicole agricole in polietilene, nonché sulla produzione di prodotti in plastica con rifiuti sanitari e importazioni di rifiuti di plastica. Il documento ha fissato tempistiche per i prossimi cinque anni per ridurre l'uso di plastica monouso, non degradabile e imballaggi per pacchi. Ad esempio, le cannucce di plastica monouso non degradabili saranno bandite entro la fine del 2020. (segue) (Cip)