Cina: piano per ridurre l'uso di plastica entro il 2025 (4)

- Entro la fine del 2025, l'uso di stoviglie di plastica monouso non degradabili per l'estrazione nelle città dovrebbe essere ridotto del 30 per cento, secondo il documento. Inoltre, tutti gli hotel dovrebbero smettere di usare articoli in plastica monouso entro il 2025, mentre i servizi postali ed espressi dovrebbero cessare di utilizzare imballaggi in plastica non degradabili, nastro di plastica e sacchetti di plastica monouso. Nel frattempo, la Cina incoraggerà l'uso di materiali alternativi come prodotti non plastici e borse della spesa degradabili e solleciterà gli sforzi nel riciclaggio e nello smaltimento dei rifiuti di plastica, afferma il documento. (Cip)