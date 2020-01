Migranti: ministro ceco Hamacek, non accoglieremo 40 minorenni rifugiati nei centri greci

- La Repubblica ceca non accoglierà i 40 rifugiati minorenni attualmente ospitati nei centri di accoglienza in Grecia. Lo ha affermato il ministro dell’Interno Jan Hamacek all’emittente televisiva “Prima”, spiegando che il governo di Atene si è rifiutato di consegnare l’elenco dei nomi di bambini. Il ministro ha affermato che non avrebbe acconsentito all’arrivo di cittadini afgani di 18 anni nel paese poiché rappresenterebbero un rischio per la sicurezza. A settembre il governo di Atene ha invitato tutti i ministri dell’Interno dell'Ue ad accogliere alcuni minori non accompagnati rifugiati nei centri di accoglienza ellenici. Hamacek ha affermato che questo è stato uno sforzo che la Greca ha profuso per rilanciare il dibattito sulla redistribuzione dei rifugiati, ma che a suo avviso non ha senso trasferire dei diciassettenni senza diritto di asilo. (Vap)