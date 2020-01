Libia: ministro Esteri tedesco auspica fine appoggio esterno a parti in conflitto

- Porre fine all'appoggio militare alle parti in conflitto in Libia da parte di altri Stati. È questo il risultato della conferenza di Berlino sulla Libia, in corso presso la Cancelleria federale, auspicato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas. In un intervista rilasciata al quotidiano “Bild”, Maas ha dichiarato che “i sostenitori delle parti della guerra civile non dovrebbero più inviare armi e militari” in Libia. Per il ministro degli Esteri tedesco, “senza questo aiuto esterno, le parti in conflitto in Libia non saranno in grado di continuare la loro lotta”. In questo modo, ha concluso Maas, “intendiamo portare i fronti nemici sulla strada di un processo di pace” in Libia. A tal riguardo, il capo della diplomazia tedesca ha evidenziato come, durante l'incontro che ha avuto a Bengasi con il generale Khalifa Haftar il 16 gennaio scorso, il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) abbia “promesso che avrebbe aderito al cessate il fuoco” in Libia, mediato da Russia e Turchia. “Sono contento che oggi siamo riusciti a portare tutti intorno a un tavolo, questo è il presupposto per raggiungere accordi vincolanti. La conferenza di Berlino può essere un primo passo verso la pace per la Libia”, ha concluso Maas. (Geb)