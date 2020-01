Smog: a Monza due sanzioni in negozi che non rispettano risparmio energetico

- Nella serata del 18 gennaio i controlli mirati effettuati dalla Polizia Locale di Monza finalizzati al contrasto alla vendita degli alcolici fuori dagli orari consentiti e al rispetto delle norme previste dal nuovo Regolamento di Polizia urbana hanno portato a sei sanzioni. In particolare, due di queste sono state per violazione dell'articolo 34 RPU per mancato contenimento dei consumi energetici, con le porte di accesso aperte nei negozi con il riscaldamento in funzione. Altre due per vendita di alcolici dopo le ore 21. Infine, una sanzione in un pubblico esercizio per musica dal vivo diffusa ad alto volume ed udibile all'esterno e una sanzione per inosservanza degli orari di accensione degli apparecchi da gioco. (com)