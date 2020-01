Libia: ministro Esteri tedesco, fare in modo che Haftar si impegni nei colloqui di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario fare in modo che il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar, "si impegni nei colloqui di pace". È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, durante un'intervista rilasciata al quotidiano “Bild” nella giornata di oggi, in cui a Berlino si tiene la conferenza internazionale sulla Libia. Per portare Haftar al tavolo dei negoziati, ha proseguito Maas, “dobbiamo fermare l'afflusso letale di armi e combattenti dall'estero” in Libia. Secondo il ministro degli Esteri tedesco, il conflitto in corso nel paese “non può essere vinto da nessuno in via militare, tutti devono capirlo”. Maas ha concluso auspicando che, alla conferenza di Berlino, il presidente del governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, e il comandante dell'Lna “colgano l'occasione per rimettere il futuro della Libia nelle mani dei libici”. (Geb)