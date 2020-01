Repubblica Ceca: ministro Petricek, giusta decisione Zeman di non recarsi al summit “17+1”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al vertice del formato di dialogo “17+1” che si terrà in Cina ad aprile sarà necessario chiarire le aspettative della Repubblica Ceca in merito all’interscambio commerciale. Lo ha detto il ministro degli Esteri ceco, Tomas Petricek, affermando di comprendere la decisione del presidente Milos Zeman di non partecipare alla riunione. La scorsa settimana Zeman, legami più stretti con Pechino, ha dichiarato che non parteciperà all'edizione di quest'anno del vertice che riunisce Cina e gli Stati dell'Europa centrale e orientale e che il paese sarebbe stato rappresentato dal vicepremier e ministro dell’Interno Jan Hamacek. Il presidente ha dichiarato al quotidiano “Blesk” che la Cina non ha mantenuto le promesse di investire in Repubblica Ceca. Tuttavia, uno stretto collaboratore di Zeman ha dichiarato in seguito che il capo dello Stato potrebbe prendere in considerazione l'idea di recarsi al summit se la parte cinese fosse disposta a firmare degli accordi con imprenditori cechi su progetti specifici.(Vap)