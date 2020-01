Algeria: presidente Tebboune incontra Erdogan e Charles Michel a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha incontrato questa mattina a Berlino, prima dell'inizio della Conferenza internazionale sulla crisi in Libia, l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan, nonché il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Nell’incontro con Erdogan, il neo eletto capo dello Stato algerino – alla prima uscita internazionale dopo l’elezione di dicembre - ha discusso degli ultimi sviluppi della questione libica prima di iniziare i lavori al vertice. I due presidenti hanno ribadito la loro posizione a favore di un cessate il fuoco in Libia e la necessità di trovare una soluzione definitiva alla crisi. Inoltre, Tebboune ha incontrato l'ex primo ministro belga Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, per discutere delle relazioni tra l'Algeria e le istituzioni europea, ma anche dell'approccio dell'Algeria alla crisi in Libia. (Ala)