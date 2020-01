Sanremo: Saponara (lega), Cally vergognoso. Salini si svegli o tolga disturbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Provate a leggere il testo completo di quella accozzaglia di cattiverie che questo 'artista' ha scritto nel 2017, dall’inequivocabile titolo di 'Strega': semplicemente vomitevole. Se questo è quello che pensa delle donne, questo tizio non deve mettere mezzo piede sul palco dell’Ariston. Quello che deve fare, e alla svelta, è chiedere scusa a tutti , vergognarsi e farsi da parte. Salini, invece di mortificare il servizio pubblico e proporre queste schifezze pagate dai cittadini con i soldi del canone, si svegli, ammetta l’errore mostrando rispetto alle innumerevoli vittime dei femminicidi. Altrimenti, se non è in grado di gestire adeguatamente l'azienda può sempre rassegnare le dimissioni". Così la senatrice della Lega Maria Gabriella Saponara, capogruppo in commissione Cultura a Palazzo Madama. (Ren)